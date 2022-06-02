Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Esenyurt'ta partililerle buluştu - Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt'ta partililerle bir araya geldi.

Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir AVM önünde partililerle buluşan Özdağ, burada yaptığı açıklamada, Esenyurt'un yıllardan bu yana Türkiye'nin en fazla göç alan ilçelerinin başında geldiğini söyledi.

Esenyurt halkının artık öfkesini sokaklara taşımaya başladığını savunan Özdağ, "Buradan bütün Esenyurtlulara sesleniyorum, değerli İstanbullular, değerli Esenyurtlular kızmakta, öfkelenmekte haklısınız. Ancak öfkenizi sokağa değil sandığa taşıyın. Bırakın polis görevini yapsın. Türk polisiyle lütfen karşı karşıya gelmeyin. Suçlu muhakkak yakalanacaktır. " diye konuştu.

Özdağ, "Ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar bize ırkçı derlerse desinler yılmadan devam edeceğiz. Biz ırkçı değiliz. Biz Türk'üz." ifadesini kullandı.

Özdağ ve beraberindeki partililer, basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.