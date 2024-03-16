Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Astsubaylar olmadan ordu hareket edemez'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubaylar olmadan ordu araçlarının tekerlerinin dönmeyeceğini, uçaklarının kalkmayacağını, tanklarının hareket etmeyeceğini söyledi.

Maltepe'deki "Büyük Astsubay Mitingi"nde konuşan Özdağ, yönetimin ordusunun fedakar mensuplarını fakruzaruretle karşı karşıya bırakmaması gerektiğini belirtti.

Özdağ, "Akıllı devlet yönetimi hayatını vatan savunmasına vermiş, iş riski şehit olmak ya da gazi olmak olan insanların emekli olduklarında hayatlarını onurlu yaşamaları için maaşı onlara öder." diye konuştu.

Bu ülkede 16 milyon emekli, dul, yetim olduğunu belirten Özdağ, "Büyük çoğunluğu 10 bin lira maaşla geçirmeye çalışıyor. Dul ve yetimlerde bu 7 bin 500 liraya kadar düşüyor. Sizler hakkınız olan tazminatı arzu ettiğinizde verilen cevap, enflasyon artırır kaynak yok oluyor." ifadesini kullandı.

Astsubaylara söz veren Özdağ, "Sizin meseleniz TBMM'den kanun çıkarılacak iradeye bağlıdır. Bugün bu siyasi irade yoktur, olmayacak da. Bunlarla olacak siyasi iradeyi oluşturun bu sorun çözülür." dedi.

Mitinge, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan'da katıldı.