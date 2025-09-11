Zafer Partisi 2017 Referandumuna Karşı İkinci Davayı Açtı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, "CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım başvurumla mühürsüz oyların geçerli sayıldığı kirli referandumu Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yargıya taşıdım" dedi.

Zafer Partisi GİK Üyesi Avukat Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığ açıklamada, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğine ilişkin referandumum iptali istemiyle eAnkara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı.Tunçer, şunları söyledi:

"Bugün 2017 referandumuna ilişkin ikinci davayı açtığımı değerli kamuoyuyla paylaşıyorum. CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım başvurumla mühürsüz oyların geçerli sayıldığı kirli referandumu Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yargıya taşıdım. Asıl usulsüzlük, 86 milyonun kaderini değiştiren ve toplumun vicdanında hiçbir zaman kabul görmeyen o referandumda yapılmıştır ve bu mesele yalnızca hukukun değil, milli iradenin ve milli onurun meselesidir. Milli iradeye sahip çıkmayı görev bilmekle birlikte, iktidarın düşman ceza hukuku uygulamalarının yanı sıra düşman usul hukuku uygulamalarına karşı tarihe not düşmeyi de, muhalefet mensubu olarak anlamlı buluyorum."

Yenilik Partisi de 16 Nisan anayasa referandumunun iptali için mahkemeye başvurduklarını açıklamıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yargı yolunun açıldığını ve kendisinin da başvuru yapmaya hazırlandığını söylemişti.