Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu - Haberler

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Zafer Partililer Ankara Girişinde Durduruldu

ANKA - Dilan Kutlu - Güncel
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrısının ardından İstanbul’dan yola çıkan partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

ANKARA (ANKA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrısının ardından İstanbul'dan yola çıkan partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

Zafer Partisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sözlerinin ardından bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek isteyen partililerin Ankara girişinde polis tarafından durdurulduğunu bildirdi.

ANKA / Dilan Kutlu - Güncel

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Ankara, Polis, Güncel, Haberler

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