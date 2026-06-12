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Özdağ: Gik Üyemiz Sevil Sargın Yunanistan'a Alınmadı

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Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın, ailesiyle Yunanistan’a giderken sınırdan geri çevrildi. Parti lideri Ümit Özdağ, gerekçenin Batı Trakya Türklerinin haklarını savunması olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın'ın Yunanistan'a girişine izin verilmediğini açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın bugün ailesi ile birlikte Yunanistan'a giderken Yunan makamları tarafından durdurulmuş ve güvenlik tehdidi, kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile 3 yıl giriş yasağı uygulanacağı kendisine bildirilerek sınırdan geri çevrilmiştir. Bu giriş yasağının nedeni Sayın Sargın'ın Zafer Partisi heyeti ile bir süre önce Batı Trakya'yı ziyaret ederek Batı Trakya Türklerinin haklarına sahip çıkmasıdır. Zafer Partisi Atina'nın Türkiye düşmanı ve Batı Trakya Türklüğünü ezen politikaları devam ettiği sürece eleştirilerini sürdürecek, Batı Trakya Türklüğünün haklarını kararlılıkla savunacaktır."

Kaynak: ANKA
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