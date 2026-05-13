Zafer Partisi'nden Erdoğan'a çiftçi tepkisi: 7 trilyon lira borç var

Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında açıkladığı tarım desteklerine tepki gösterdi. Babaözü, Tarım Kanunu'na göre çiftçilere verilmesi gereken desteğin yaklaşık 7,7 trilyon lira olduğunu savunarak, "AK Parti hükümetlerinin çiftçiye yaklaşık 7 trilyon lira borcu var" dedi.

Zafer Partisi Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılında tarıma toplam 706 milyar lira destek verildiği yönündeki ifadelerine tepki gösteren Babaözü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aynı yıl için tarımsal destekleme bütçesinin 158,55 milyar lira olduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın belirttiği 706 milyar liranın, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2025 yılına kadar verilen toplam destek olduğunu öne süren Babaözü, bu miktarın yeterli olmadığını ve Tarım Kanunu'na göre devletin üreticiye olan desteğinin 2006 yılından bu yana 7,7 trilyon lira olması gerektiğini savundu.

Babaözü, şunları söyledi:

"Tarım Kanunu bize ne diyor? 'Her yıl milli gelirin en az yüzde biri çiftçilere destek olarak verilir' diyor. 2006 yılından 2025 yılına kadar gayrisafi milli hasılamıza baktığımız zaman, yıllar hesabı üzerinden hesap yaptığımızda çiftçiye 169,6 milyar dolar verilmesi gerekiyordu. Bunun bugünkü döviz kuruyla Türk lirası karşılığı yaklaşık 7,7 trilyon liradır. Peki ne vermişler? 700 milyar lira."

Yani bugün hesaplandığında AK Parti hükümetlerinin çiftçiye yaklaşık 7 trilyon lira borcu var. Bu devasa rakamı Cumhurbaşkanı aslında kendisi itiraf ediyor. Bunlar tamamen TÜİK'in rakamları."

"ÇİFTÇİLERİN BANKALARA BORCU 1,2 TRİLYON LİRA"

Türk çiftçisinin bankalara olan borcunun yaklaşık 1,2 trilyon lira olduğunu öne süren Babaözü, "Türk çiftçisinin bankalara olan toplam borcu ne kadar? Yaklaşık 1,2 trilyon lira. Devlet bu destekleri zamanında vermiş olsaydı bugün Türk çiftçisi çok daha rahat bir hayat yaşayacaktı" dedi.

Türk çiftçisinin ekonomik anlamda rahat etmesinin önemine dikkat çeken Babaözü, "Türk çiftçisinin rahat olması ne demektir? İnsanlarımızın ete, süte, sebze ve meyveye çok daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi demektir. Cumhurbaşkanı aslında bütün bunların sorumlusunun kendisi olduğunu, çiftçinin kanuni haklarını vermediğini ve çiftçiye karşı suç işlendiğini itiraf etmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, üreticilere 10 yıl boyunca toplam 5,3 milyar dolarlık finansman paketi sunulacağına ilişkin ifadelerini de değerlendiren Babaözü, şunları kaydetti:

"Alt başlıklara baktığımız zaman dağıtılacak paraların doğrudan Türk çiftçisine değil, çiftçinin ürününü pazarlayacak kişilere verileceğini görüyoruz. Peki çiftçinin ürününü kim pazarlayacak? Lisanslı depocular. Geçtiğimiz yıl sadece Konya bölgesindeki lisanslı depolardan çalınan buğday miktarı 137 bin tondu. Urfa, Mardin gibi yerleri ise hiç saymıyoruz. Yani hükümet açıkça, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni zarara uğratanlara yeni iş alanları açacağını söylüyor. Resmen söylenen budur."

İktidar temsilcilerinin "Çiftçinin ürünlerini pazarlamasını kolaylaştıracağız" yönündeki ifadelerini de değerlendiren Babaözü, şöyle devam etti:

"Yani market zincirlerine yatırım yapacaklar. Çünkü bugün çiftçinin malını kim pazarlıyor? Marketler. Şimdi rakamlara bakalım. Türkiye'de ilk turfanda karpuzun çıktığı yer Antalya'nın Kumluca ilçesidir. Bugün çiftçiler topladıkları karpuzu hale kaça veriyor? 10 liraya. Kumluca halinde vergiler dahil maliyet yüzde 13 artıyor. Kamyonla Ankara'ya getirildiğinde kilogram başına yaklaşık 2 lira daha ekleniyor. Ankara haline girişte de yüzde 12'lik yeni bir maliyet oluşuyor. Böylece karpuzun maliyeti yaklaşık 15 liraya geliyor. Bunun üzerine halci, marketçi veya pazarcının yüzde 30'luk karını koyarsanız fiyat yaklaşık 18 liraya çıkıyor. Kırık-çürük payını da ekleyelim, olsun 20 lira. Peki bugün Ankara'da marketlerde karpuz kaç lira? 60 lira. Yani yüzde 300'lük bir fark var. Hükümet ise 'Ben bunları daha da destekleyeceğim' diyor. Hem çiftçinin hem de tüketicinin zararına olacak şekilde, halkın kanını emen insanlara destek vereceğini söylüyor."

"TÜRK ÇİFTÇİSİNİN DESTEKLEMELERDEN DOĞAN GASP EDİLMİŞ HAKKI 10,5 MİLYAR DOLAR"

Peki verilecek destek ne kadardı? 5,3 milyar dolar. Sadece 2025 yılında Türk çiftçisinin desteklemelerden doğan gasbedilmiş hakkı ne kadar? 10,5 milyar dolar. Türk çiftçisinin uğratıldığı zarar ve gasbedilen haklar o kadar büyük rakamlar ki, şimdi 'veriyoruz' dedikleri para resmen dalga geçilecek seviyededir."

Tarım politikalarına ilişkin açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yapması gerektiğini savunan Babaözü, şu ifadeleri kullandı:

"Biz şimdi burada bunları konuşuyoruz ama bizim muhatabımızın Cumhurbaşkanı olmaması gerekir. Bizim muhatabımız Tarım Bakanı olmalıdır. Bunları Tarım Bakanı'nın açıklaması gerekir. Cumhurbaşkanı neden bu kadar gülünç ve kendisini zor durumda bırakacak rakamları açıklama ihtiyacı duyuyor? Demek ki ne yaptığını bilmiyor."

Kaynak: ANKA