Zafer Partili Aslan: "Reşit Kibar Cinayetinin Arkasındaki Azmettiriciler de Yargılanmalı"

(ANKARA)- Artvin Cankurtaran'da doğa ve yaşam alanlarını savunurken öldürülen Reşit Kibar davasını takip eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Cinayetin arkasındaki azmettiriciler adalet önünde hesap verene dek mücadelemiz sürecek. Doğa katillerinin, rant çetelerinin ve onların siyasi destekçilerinin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşma görülmeye başlandı. Reşit Kibar ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşmada, soruşturma savcısının yedi ay boyunca tespit edemediği olay yeri tanıklarının bir kısmının dinleneceğini ve kendilerinin de taleplerde bulunacağını açıkladı. Söz konusu duruşmayı takip etmek için Artvin'e giden Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Reşit Kibar çevre mücadelesinin simge isimlerindendi. Doğasına, köyüne sahip çıktığı için katledildi" dedi.

"Gözlerini rant hırsı bürümüş"

Yalnız tetikçinin değil, azmettiricilerin de yargılanması gerektiğini belirten Zafer Partili Aslan, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bölgeye kan bulaştıktan sonra projeden çekilen Yapı-Soy şirketinin sahibine ise hesap sorulmadı. Şirketin sahibi Yunus Merttürk'ün, geçmişte ruhsatsız beton santrali işlettiği ve Kocaeli'deki taş ocağı için arazi bedeli ödemediği de ortaya çıkmıştı. Mertürk'ün Kocaeli'deki taş ocağının ise 12 Aralık 2022'de Adil Altınkaya isimli bir işçinin ölmesinden sonra mühürlendiğini biliyoruz. Tüm bunlar bize ne gösteriyor? Açıklayayım. Bir şirket peydah oluyor, ülkemin doğasına gözünü dikiyor. Kural bilmiyor, hukuk tanımıyor. Himayesinde bulunan taş ocağında işçimiz ölüyor. Taş ocağı mühürleniyor. Ancak şirket durur mu? Durmuyor. Gözünü bir de Artvin'e çeviriyor. İş makineleriyle ormanlık alana giriyor. Köylü isyan ediyor. İsyan eden köylünün üzerine ateş açılıyor ve Reşit Kibar kardeşimiz hayatını kaybediyor. Doğa için mücadele eden köylünün üzerine kim, neden ateş açsın? Gözü dönmüş bir rant hırsı, yandaş şirketlerin pervasızlığı, denetimsizlik ve cezasızlık... İşte Reşit Kibar'ın katilinin arkasındaki asıl güç budur.

"Kanı yerde kalmayacak"

Tablo böyleyken gerçek katilin sadece tetikçi olduğunu söyleyebilir miyiz? Biz Reşit Kibar için adalet istiyoruz. Yalnız tetikçiden değil, azmettiricilerden de hesap sorulmalı. Zafer Partisi olarak ilk günden bu yana davanın takipçisiyiz. Sözümüz söz, Reşit Kibar'ın kanı yerde kalmayacak. Bu cinayetin arkasındaki tüm güçler, azmettiriciler ve bu düzeni kuranlar, adalet önünde hesap verecek. Doğa katillerinin, rant çetelerinin ve onların siyasi destekçilerinin karşısında dimdik duracağız.

"Şehirlerimiz maden sahasına çevrildi"

Bizler Reşit Kibar'ın mücadelesini yaşatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ülkemizde, özellikle Artvin'imizde vahşi madencilik gittikçe tırmanıyor. Bugün Gümüşhane'nin yüzde 93'ü, Kütahya'nın yüzde 92'si, Artvin'in yüzde 71'i madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda. Şehirlerimiz adeta bir maden sahasına çevrildi. Yalnız geçtiğimiz iki ayda 104 maden arama izni verildi. Utanmadan, sıkılmadan sermayeye ruhsat dağıtmaya devam ediyorlar. Reşit Kibar, işte bu kirli düzene karşı şehit olmuştur ve bizler onun kanını yerde bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Biz dağlarımızın, ormanlarımızın, su kaynaklarımızın hoyratça yok edilmesine sessiz kalmayacağız. Reşit Kibar için adalet, hemen şimdi."