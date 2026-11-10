Zacharia'nın 5 gün sonra bıraktığı Beyaz Saray sözcülüğünü geri istediği öne sürüldü

Zacharia'nın 5 gün sonra bıraktığı Beyaz Saray sözcülüğünü geri istediği öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Post'a göre, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevinden 5 gün sonra ayrılan Katie Zacharia'nın bu görevi geri almak için çalıştığı öne sürüldü. Kaynaklara göre Zacharia, Trump'ın dikkatini çekmek ve Stephen Miller'dan bir şans daha almak için çalışıyor.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın bu görevi tekrar almak için çalıştığı öne sürüldü.
New York Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Zacharia, yeniden ABD Başkanı Donald Trump'ın gözüne girmek için çalışıyor.
Zacharia'nın 3 Kasım'daki ara seçimler için sağ eğilimli bir televizyon kanalına katıldığına işaret eden kaynaklar, buradaki amacın Trump'ın Zacharia'yı görmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
Öte yandan başka bir kaynak, Zacharia'nın Trump'ın yeni Özel Kalemi Stephen Miller'ın kendisine bir şans daha vermesi için de çaba sarf ettiğini aktardı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, geçen ay, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine geçmesinden sadece beş gün sonra görevinden ayrılmıştı.