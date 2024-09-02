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Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'da tören düzenlendi. Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ve kentteki 39 ilçe belediyesinin zabıta birimi temsilcilerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'da tören düzenlendi.

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ve kentteki 39 ilçe belediyesinin zabıta birimi temsilcilerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan Metin Alper, Zabıta Teşkilatı'nın 198 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bizler şehrimizin düzenini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun huzur ve refah içinde yaşamasını temin noktasında gayret gösteriyoruz. Halkımızın günlük yaşamına doğrudan etkileyen birçok alanda faaliyette bulunuyoruz." dedi.

Daha yaşanabilir bir İstanbul için birçok önemli görevi başarıyla yerine getiren zabıta ekibinin şehir yaşamının kahramanları olduğunu dile getiren Alper, şöyle devam etti:

"Bu derece önemli görevleri üstlenen zabıta teşkilatının karşılaştığı bazı sorunlara da değinmek istiyorum. Başta personel eksikliği olmak üzere araç gereç ve donanım ihtiyacı, görev ve yetkilerin net olarak tanımlandığı yasal düzenlemeler, yoğun iş yükü ve stres kaynaklı sorunlar, maddi ve sosyal haklar gibi çalışan motivasyonunu ve mesleki memnuniyetsizliğe neden olan sorunların çözümü zabıta teşkilatımızın daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Zabıta birimlerinde personel sayımızın yetersiz olması hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini elbette zorlaştırıyor. Bu durum özellikle İstanbul gibi devamlı büyüyen ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde daha belirgin hale geliyor."

Törenin ardından katılımcılar, bando eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyerek vatandaşlara ve esnafa karanfil verdi.

Etkinlikler kapsamında, İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi'nin Fatih'teki kabri ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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