Zabıta Teşkilatı 199. Yılını Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı'nın 199. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta ekiplerini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı personeli Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Zabıta Daire Başkanlığı personeli başta olmak üzere tüm zabıtaların, Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 199. yıl dönümü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Zabıta Müdürü Ahmet Teke ve zabıta personelleri yer aldı.