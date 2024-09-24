Zabıta Memuru Derya Uluğ'un Konserinde Dans Etti

Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesine çıkan zabıta: "İçim kaynadı, kurtlarımı döktüm"

EDİRNE - Edirne İpsala ilçesinde 23. Kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarında sahne alan Derya Uluğ'un sahne esnasında dikkatini çeken zabıta memuru, "Sahneye beni davet etti, müziğe kendimi kaptırarak oynamaya devam ettim" dedi.

Zabıta kıyafetiyle sahneye çıkarak yaklaşık 10 dakika boyunca dans eden ve Derya Uluğ'u da oynatan 53 yaşındaki zabıta memuru Hasan Ur izleyenlere zevkli dakikalar yaşattı. Şarkıcı Derya Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken sahneye zabıta Hasan Ur kıyafetleri ve ritmik oynaması ile beğeni topladı.

Zabıta kıyafetleri ile hem göbek attı hemde rap oynadı

Şarkıcı Derya Uluğ'un Edirne'deki konserinde, görevli olan zabıta memuru Hasan Ur " konserde sahne önündeki görevli idim, Trakya çocuğu olduğumuz için teneke kıpırtı olunca oynamaya başlıyoruz. Sahne önünde şarkılara kendimi kaptırıp, oynadığımı görünce Derya hanım beni sahneye davet etti.Bende kabul ettim ve sahnede marifetimi gösterdim. Oynamayı seviyoruz ne yapalım. Kurtlarımı döktüm " dedi.

Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti.