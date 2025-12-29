Kayseri'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresinde kanatlı eti satışı yapan işletmeleri denetleyerek, etlerin muhafazası, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri gibi konularda inceleme yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kanatlı eti satışı yapan esnafa yönelik denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Cumhuriyet Meydanı çevresinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, satılan kanatlı etlerin muhafazası, etiket bilgileri ve son tüketim tarihi gibi toplum sağlığını ilgilendiren hususlarda inceleme yaptı.
Ekipler, satış kurallarına dair esnafa hatırlatmalarda da bulundu.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel