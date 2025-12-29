Kayseri'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kanatlı eti satışı yapan esnafa yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Cumhuriyet Meydanı çevresinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, satılan kanatlı etlerin muhafazası, etiket bilgileri ve son tüketim tarihi gibi toplum sağlığını ilgilendiren hususlarda inceleme yaptı.

Ekipler, satış kurallarına dair esnafa hatırlatmalarda da bulundu.