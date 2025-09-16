Haberler

Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis Cezası

Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Alparslan T., zimmetine geçirdiği 1 milyon TL'nin ardından 6 yıl hapis cezası alarak cezalandırıldı. Firar ettikten sonra yakalanan katip, mahkeme tarafından 'Güveni kötüye kullanma' suçundan ceza aldı.

KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen ve yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan zabıt katibi Alparslan T. (36), 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 6 yıl hapis ile 1500 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede; Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki tapu iptali ve tescil davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan T.'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde, katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı.

FİRAR ETTİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Alparslan T., 10 Ocak 2024'te firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede; tespit edilen miktarın 1 milyon 168 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alparslan T. tarafından iade edildiği iddia edildi. Ayrıca zabıt katibi Alparslan T.'nin Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi. 8 gün aranan Alparslan T., 19 Ocak'ta yakalandı. Tutuklanan zabıt katibi hakkında 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama' suçlarından dava açıldı ve 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

TAHLİYE OLDU

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 19 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Alparslan T. tahliye edildi. Davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Alparslan T. katılmazken; taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan T.'yi, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 6 yıl hapis ile 1500 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama' suçundan da sanık beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Erdoğan, CHP'nin kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.