Zabıt Katibi ve 16 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra cumhuriyet savcısına söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Yılmaz ve Reşat Yıldırım'ın tutukluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Reşat Yıldırım, yıllardır Ankara'da avukatlık yaptığını, bu durumdan mağdur olan müvekkillerinin bulunduğunu ve kaçma ihtimalinin olmadığını belirterek, tahliye istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık beyanlarının ardından söz alan taraf avukatları, mahkemeden, müvekkillerinin yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına, Reşat Yıldırım'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.