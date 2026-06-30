Özalp Meslek Yüksekokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunuyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Özalp Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları Dersi" kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projelerine katılarak gönüllere dokunuyor.

Okulun müdür yardımcısı olan öğretim görevlisi Sadık Er'in koordinasyonunda 2025-2026 eğitim öğretim döneminde toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi.

Ders kapsamında yürütülen projelerde yer alan öğrenciler, hastanelerde tedavi gören çocuklara moral ziyaretleri yaptı, eğitim kurumlarında çocukların sosyal, sanatsal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenledi.

Kitap, kırtasiye malzemeleri ve hediyeler dağıtılarak çocukların gönlüne dokunan öğrenciler, çevre bilincini güçlendirmek amacıyla meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Projeleri değerlendiren Er, "Gönüllülük Çalışmaları Dersi"nin üniversite eğitiminin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Öğrencileri bu sayede çok olumlu çalışmalara imza attığını dile getiren Er, şunları söyledi:

"Gönüllülük Çalışmaları Dersi, öğrencilerimize sadece teorik bilgiler sunan bir ders değildir. Bu ders sayesinde öğrencilerimiz toplumun farklı kesimleriyle doğrudan iletişim kuruyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor ve gönüllülük kültürünü yaşayarak öğreniyor. Amacımız mesleki yeterliliğinin yanında vicdani sorumluluklarının farkında olan, empati kurabilen, çözüm üreten ve topluma değer katan bireyler yetiştirmektir."