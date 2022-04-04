YYÜ'de üniversiteler arası basketbol müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig grup müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde başladı.

YYÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalara 7 üniversiteden 13 takım katıldı.

Müsabakaların ilk gününde YYÜ ile Harran Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Maç, YYÜ'nün 62-46'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, müsabakalara Erzurum, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Siirt, Malatya ve Şanlıurfa'dan birçok sporcu ve antrenörün katıldığını söyledi.

Müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Sportif faaliyetlerde hem öğrencilerimize hem de bölge öğrencilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Spor ciddiyet ve özveri gerektiren bir alandır. Centilmence ve hoşgörüyle oynanan maçlar görmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir turnuva olmasını diliyorum."

Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek ise müsabakaların sporcular için önemli olduğunu belirterek, "Maçları kazansanız da kaybetseniz de turnuvadan tecrübeyle ayrılacaksınız. Müsabakaların bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.