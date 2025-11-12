Yüzüstü Motosiklet Kullanmanın Cezası: 5.146 TL

HATAY'ın Arsuz ilçesinde yüzüstü yatarak motosiklet kullanan kişiye 5 bin 146 TL ceza kesilip, sürücü belgesi iptal edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimleri sıklaştıran İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kişinin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığını tespit etti. Ekipler sürücüye 5.146 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.