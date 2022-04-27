Yüzmeyi öğrenen bebekler artık sudan korkmuyor (1)

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yüzme eğitmeni iki kardeş, yüzme ve su güvenliği eğitimi verdikleri bebeklerin suyu erken yaşta sevmeleri ve korkmamalarını sağlamaya çalışıyor.

İstanbul'da bebeklere yüzme eğitimleri veren Beyza Tuzinoğlu ve kız kardeşi Elif Asena Kılıç, İngiliz Yüzme Federasyonundan bebek ve çocuklara yönelik yüzme eğitimi konusunda lisans aldıktan sonra bir yüzme okulu açtı.

Okulda 2 aylıktan itibaren yüzme ve su güvenliği dersleri veren yüzme eğitmenleri, ayrıca ebeveynlerle çocuklar arasındaki bağları güçlendirecek etkinlikler düzenliyor.

Tesisin SPA bölümünde de bebeklere yönelik masaj hizmeti veriliyor.

Eğitimler 2 aylıktan itibaren başlıyor

AA muhabirine yüzme okulundaki çalışmalarını anlatan Beyza Tuzinoğlu, anne olduktan sonra kızına yüzme eğitimi aldırmak isterken bu alanda çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Okulda bebek ve çocukların suyla ilk temasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Tuzinoğlu, eğitimlerin yanı sıra SPA bölümünde de bebeklere yönelik masaj hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Bebek yüzme eğitimlerine 2 aylıktan itibaren başladıklarını ifade eden Tuzinoğlu, "Özel tuz ile temizlenen,1 metre 20 santimetre derinliğinde ve 30-31 derece civarında sıcaklığa sahip özel havuzumuzda yüzme eğitimine başlıyoruz. Burada çocukların hem sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek eğitimlerimizi planlıyoruz hem de ebeveynle olan bağlılığını kuvvetlendiriyoruz." diye konuştu.

Tuzinoğlu, artık pek çok sitede havuz bulunduğunu ve su güvenliğinin de çocuklar için önemli bir hal aldığını anlatarak, "Su güvenliği eğitimi almaları çocuklar için hayati önem taşıyor. Burada hem eğlenerek hem de keyif alarak, şarkılar söyleyerek ilk arkadaşlıklarını kazanıyorlar ve hayata mutlu bir şekilde, kulaç atarak başlıyorlar." dedi.

"Su korkusu 1 yaşından itibaren başlıyor"

Bebek yüzme eğitmeni Elif Asena Kılıç da bebek yüzme eğitmeni olmak için Türkiye'de bir kurum bulunmadığından yakındı.

Kendilerinin bu lisansı İngiltere'den alabildiklerine değinen Kılıç, kendi geliştirdikleri model ile Türkiye'ye yeni bebek yüzme eğitmenleri kazandırmayı istediklerini anlattı.

Kılıç, bebeklere 2 aydan itibaren temel yüzme, su içinde nefes tutabilme ve su güvenliğini öğrettiklerini dile getirdi.

Çocuklarda su korkusunun da genelde 1 yaşından itibaren ortaya çıktığına değinen Elif Asena Kılıç, şöyle konuştu:

"Ebeveynlerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptıkları şeylerden kaynaklanabilen bu korkular, çocuklarda yaş büyüdükçe daha da ileri seviyelere taşınıyor. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi çocuklarda su korkusunu yenmek ve suyu severek büyümelerini sağlamak. Biliyoruz ki mutlu çocuklar, mutlu ebeveynler demektir. Yaygınlaştıracağımız bu eğitimle Türkiye'de suyu sevmeyen ve yüzme bilmeyen çocuk kalmasın istiyoruz"

Kılıç, yüzme eğitiminin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yararlarından da bahsetti. Özellikle çeşitli kas hastalıklarına sahip bebek ve çocuklara da suyun olumlu etkileri olduğunu belirten Kılıç, "Yerçekimsiz bir ortamda çalıştıkları için kaslarını çok daha rahat bir şekilde kullanıyorlar ve karada kullanamadıkları kasları suda çok rahat bir şekilde kullandıkları için hem özgüvenli oluyorlar hem de mutlu bir şekilde yapıyorlar eğitimlerini." dedi.

"Emekleme ve yürümesinde faydasını gördüm"

Yüzme dersi alan bebeklerden 16 aylık Kutay Yıldız'ın annesi Miyase Yıldız da salgın sürecinde havuzların kapalı olması sebebiyle yüzme eğitimine geç başladıklarını söyledi.

Havuza gelmeye başladıklarında bebeğinin 7 aylık olduğunu anlatan Yıldız, "Eğitimlere çok hızlı ve güzel şekilde adapte oldu. Şu an ikinci kurun son derslerini almaya başladık ve Kutay makarna ile yüzmeye başladı diyebilirim. Yüzmenin, Kutay'ın emekleme ve yürümesinde çok faydasını gördüm. Yüzmenin ayrıca önümüzde ki dönemlerde spora olan adaptasyonu için çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.