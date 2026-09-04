Cide'de Denizde Boğulma: 60 Yaşındaki Adam Kayalıklara Sıkışarak Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde denize giren 60 yaşındaki Metin Baysal, su altındaki kayalıklara sıkışarak boğuldu. Kardeşiyle birlikte bölgeye gelen Baysal, yüzerek başka bir sahile ulaşmak istemiş, ancak haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Cansız bedeni, Kuşkayası köyü açıklarında kayalıklar arasında bulunan Baysal'ın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yüzmek için denize giren Metin Baysal (60), su altında kayalıklara sıkışarak boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesi Alayazı Köyü Arap Deresi mevkisinde meydana geldi. Kardeşi Mahmut Baysal ile birlikte denize girmek için bölgeye gelen Metin Baysal, yüzerek Akbayır köyü sahiline ulaşacağını söyledi ve kardeşinden ayrıldı. Denize giren ağabeyinden uzun süre haber alamayan Mahmut Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Metin Baysal'ın cansız bedeni, Kuşkayası köyü açıklarında denizin dibindeki kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Kayalıkların arasından çıkarılan Baysal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.