Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu 2 sanığa tahliye (3)

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanık ve şikayetçilerin ardından tanıklar dinlendi. Yapı denetim şirketinin sahibi H.S., devam eden bir havuz yapımı görmediklerini belirterek, "Yapı denetim kontrollerimizi yaptık. İnşaata birkaç kez gittim. 2020 yılının Kasım ayında 8'e 4 metre süs havuzu projesi geldi. Uygunluk raporları alındı, süs havuzu olarak projelendirildi. Biz tamamen bir çim bahçe gördük. Akabinde iskan sonrası açılmış olabilir. Biz kendi projemizde olan yapılardan sorumluyuz" dedi.

Olay yerine giden itfaiye görevlisi S.K. de "İhbardan 3 dakika sonra adrese gittik. Ferdi Başkanımız merdivene asılı duruyordu. Onu hemen aldık. Sonrasında ilk yardım yapıldı" diye konuştu.

Zeyrek ile birlikte arsayı alan 6 kişiden biri olan site sakinlerinden G.E., "Arsayı Ferdi Başkanımız bulmuştu. Metin'in üzerinden kredi çektik. Buraya biz kefil olduk. Arsanın kredisini ödedik. Daha sonra inşaata başladık. Mimar olmasından dolayı inşaatla Ferdi Başkan ilgilendi. Hep birlikte inşaatlar için kendi aramızda para topladık. Müteahhidin sadece ismini kullandık. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Evlerin kabasını birlikte yaptık. Evlerin içini ise herkes kendi yaptı. Elektrik tesisatını da normal bir elektrikçiye yaptırdık. Ekstra istekler için kendi elektrikçisini buldu. Dışarıdan çok kez elektrikçi gidip, geldi. Havuzları inşaatların kabaları bitince yaptık. Üstlerini kapattık ve ruhsat aldıktan sonra tekrar açtık. Havuzların odalarında nem vardı. Benim iki defa kablolarım, bir kez de motorum yandı. Ferdi Başkanın havuzunda da aynı sorunlar olmuştu" diye konuştu.

'DIŞ TARAFA EKSTRA KABLO ÇEKTİM'

Villalara elektrik bağlayan firmanın sahibi tanık S.Ö., "2018 yılında 6 villa için elektrik tesisatı konusunda anlaştık. İşleri 2020 yılında teslim ettim. Teslim sırasında müşteriler dış tarafa ekstra bir kablo daha çekilmesini istediler. Bu kablonun havuz için kullanılacağını söylemediler. Ben de her binaya birer adet olmak üzere toplam 6 ekstra kablo bıraktım. Teslimden sonra da sitelere 3-4 kez daha gidip, farklı işler yaptım. Bu ziyaretlerim sırasında bana hiç 'Elektrikte arıza var' ya da 'Kaçak akım var' gibi bir şikayette bulunmadılar. 17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Zaten kaçak akım rölesi takılmadan onay alınamaz. Bu röleler sonradan çıkarılabilir. Ancak bu uygulama doğru değildir ve yönetmeliğe aykırıdır. Elektrik firması sadece ana panoya bakar, daire içindeki veya dışındaki tesisata karışmaz, kontrol etmez. Ben kesinlikle proje ve yönetmelik dışında bir uygulama yapmadım. Zaten günümüzde kaçak akım rölesi neredeyse yüzde 95 oranında kullanılıyor. Çünkü bu sistem hem insanları hem de elektrik sistemini koruyan bir güvenlik önlemidir" dedi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Tanıkların beyanların ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, yeniden bilirkişi raporu alınması ve tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından yeniden söz verilen sanıklar beraat talebinde bulunduktan sonra ara karar açıklandı. Suçtan zarar görmüş olmaları sebebiyle şikayetçilerin katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti. Heyet, ayrıca kusur durumlarının tespiti için 9 Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı 27 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Tolga TAHÇI-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,