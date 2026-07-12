Serebral palsili Mahmut, her gün 1,5 kilometre mesafedeki camiye gidip geliyor

KAYSERİ'de, yüzde 90 bedensel engelli serebral palsili Mahmut Sarıdemir (16), sanal medyada gördüğü Kur'an kursunun videolarından etkilenip, her gün 1,5 kilometre mesafedeki camiye gidip geliyor. Sarıdemir'in babası Ömer Sarıdemir, "Bana insanlar Mahmut'un bu mesafeyi nasıl gidip geldiğini soruyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Camii'nin imamı Ömer Çekiç tarafından 52 hafta boyuna camide dini bilgiler dersi ve Kur'an kursu verilmeye başlandı. Çekiç'in bu anları sanal medyada paylaşması sonrası videolardan etkilenen serebral palsili Mahmut Sarıdemir (16), ailesine camiye gitmek istediğini söyledi. İlk başta babası ile birlikte evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki camiye giden Sarıdemir, ardından her gün tek başına gidip gelme başladı. Öğleye doğru evden çıkıp yatsıdan sonra geri dönen yüzde 90 bedensel engelli Sarıdemir, azmi ile cami cemaatinin de dikkatini çekti.

Mahmut Sarıdemir'in babası Ömer Sarıdemir, oğlunun namaza başlaması ve dini bilgiler öğrenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Camiyle evimiz arasında 1,5 kilometre mesafe var. Bir baba olarak mutluluk duyuyorum. Mahmut'un bu davranışlarını gördükçe ben dünyanın en mutlu babası oluyorum. Bana insanlar Mahmut'un bu mesafeyi nasıl gidip geldiğini soruyorlar. Söz konusu cami olduğunda Mahmut'u pikniğe olsun, başka yerlere olsun götüremiyoruz. Mahmut devamlı camide kalmak istiyor" dedi.

'BABASI CAMİDEN ZOR GETİRİYOR'

Mahmut'un annesi Süreyya Sarıdemir ise oğlunun camiyi ve hocasını çok sevdiğini belirterek, "Babası camiden teravihten sonra zor getiriyor. Camiye gitmeye başlayalı 16 ay oluyor. Namaz kılıyor. Elinde kitaplar var onlar ile ilgileniyor. Hocası bazı dersler veriyor onları okumaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Aydınlıkevler Camii İmamı Ömer Çekiç ise Mahmut Sarıdemir'in kendilerini sanal medyada gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 10 saat camiden ayrılmıyor. Bu kadar uzak mesafeden gelmesi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı