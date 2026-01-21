Haberler

Bursa'da YÜZAG şubesinin açılışı yapıldı

Bursa'da YÜZAG şubesinin açılışı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Bursa Şubesi, güçlü bir aile yapısını desteklemek ve gençlerin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla açıldı. Genel Başkan Güleser Topuz'un yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da aile ve gençlik üzerine önemli mesajlar verdi.

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Bursa Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, hareketin vizyonunu anlatarak, YÜZAG'ın sadece bir hareket değil, bir diriliş çağrısı olduğunu belirtti.

Ak Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise "Aile, bu milletin mayasıdır. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." ifadesini kullandı.

YÜZAG Bursa Şubesi, milli ve manevi değerler doğrultusunda güçlü ve dayanıklı bir aile yapısının desteklenmesi, gençlerin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan bilinçlendirilmesi, kadın, genç, çocuk ile yaşlıları kapsayan kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda aile seminerleri ve eğitim programlarının düzenlenecek, gençlik buluşmaları ile sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca ebru, ritim, şiir ve müzik gibi sanat ve kültür atölyeler yapılarak, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı