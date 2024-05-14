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Yuvadan düşen yavru baykuş için seferber oldular

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan grup arkadaş, ağaçtaki yuvasından düşen baykuş için adeta seferber oldu. Yavru baykuşu bulan grup üyeleri, onu yuvasına geri bırakmak için uzun uğraşlar verdi. Anne ve yavru baykuş tekrar bir araya geldi.

Yuvadan düşen yavru baykuş için seferber oldular

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan grup arkadaş, ağaçtaki yuvasından düşen baykuş için adeta seferber oldu.

Doğa yürüyüşü için Güroymak ilçesine giden Venuma Dağcılık, Havacılık ve Su Altı Sporları Topluluğu üyeleri, yol güzergahları üzerindeki otlar arasında yavru bir Baykuş olduğunu fark etti. Grup üyeleri tarafından bulunduğu yerden alınan yavru baykuşun alanda bulunan ağaç üzerindeki yuvadan yere düştüğü tespit edildi. Tüyleri yeni yeni çıkmaya başlayan ve henüz uçamayan yavru kuşa müdahale eden grup üyeleri, yavru kuşu yuvasına geri bırakmak için adeta seferber oldu. Yuvasına gelen anne baykuşun yuvada göremediği yavrusunu bulmak için yuvanın etrafında bekleyişi ise görüntülere yansıdı. Anne ve yavru baykuşu tekrardan kavuşturmak için kolları sıvayan grup üyeleri, uzun uğraşlar sonucunda örnek bir girişime imza atarak baykuşu yuvasının yakınına bırakmayı başardı. Yavru baykuş ile birlikte ağaca tırmandıkları esnada zaman zaman yavru kuşun minik gaga ve pençe saldırına maruz kalan grup üyeleri, sonunda anne ve yavrusunu tekrardan bir birine kavuşturdu.

Yuvadan düşen yavru baykuşu grup üyeleriyle çıktıkları doğa yürüyüşü esnasında fark ettiklerini anlatan Venuma Dağcılık, Havacılık ve Su Altı Sporları Topluluğu Yöneticisi Veysel Tüzün, grup üyeleriyle birlikte minik kuşu tekrardan yuvasına kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti. Düşmenin etkisiyle yavru kuşun az da olsa incindiğini ancak ciddi bir durumunun bulunmadığını kaydeden Tüzün, "Otlar arasında hareketsiz halde bulduğumuz yavru kuşumuzun yuvasından düştüğünü tespit ettik. Düştüğü yerin az ilerisinde ağaçta anne baykuşun çığlıklar atarak yavrusunu aradığını gözlemledik. Bunun üzerine grup üyelerimizle harekete geçerek, minik kuşumuzu yuvasına ve annesine kavuşturmak için bir operasyon düzenledik. Minik kuşumuzun genel durumunu kontrol edip herhangi bir olumsuz durumu olmadığından emin olduktan sonra yuvanın bulunduğu ağaca tırmanarak yuvaya en yakın ulaşabildiğimiz yere bıraktık. Hemen akabinde yavrusunu fark eden anne kuşumuz da bizim uzaklaşmamız sonrasında yavrusunun yanına gelerek ilgilenmeye başladı. Ardından minik kuşumuz yeniden yuvasına kavuşmuş oldu. Böyle anlamlı bir kavuşmaya vesile olduğumuz için mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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