Yusufeli'nde Kaybolan 30 Keçi Jandarma Tarafından Bulundu

Yusufeli'nde Kaybolan 30 Keçi Jandarma Tarafından Bulundu
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 30 keçi, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmalarıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvanlar, iki gün süren aramanın ardından Çevreli köyü mezrasında bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 30 keçi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Yüncüler köyü Lantat mezrasında hayvancılık yapan Mecit Anbar'a ait 30 keçi iki gün önce kayboldu.

Aramalarına rağmen hayvanlarını bulamayan Anbar, jandarmadan yardım istedi.

Yusufeli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin dron destekli yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp keçiler bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Çevreli köyü mezrasında bulundu.

Keçiler jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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