Artvin'de horoz dövüştüren 39 kişiye 508 bin lira ceza uygulandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüşü yaptırarak bahis oynatan 39 kişiye toplam 508 bin 248 lira idari para cezası kesildi. Operasyonda 42 horoz muhafaza altına alınırken, 39 bin 70 lira paraya el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede horoz dövüşü yaptırarak bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu