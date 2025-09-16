Yusufeli'nde 3 Katlı Evde Yangın: Can Kaybı Yok

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ev yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Tekkale köyünde Mevlüt Koruk'a ait 3 katlı evde çıktı. Ev bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katları sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Köylülerin de kovalarla su taşıyarak ekiplere yardım ettiği yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

'KOMŞUMUZUN EVİ KÜLE DÖNDÜ'

Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı, "Bir komşumuzun evinin yandığı haberin aldık geldik. Yangını söndürdük. Can kaybımız yok. Komşumuzun evi tamamen yanmış, kül olmuş. Çok şükür birine bir şey olmadı. Komşularımızın ve ekiplerimizin yardımıyla yangın söndü" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),