Haberler

Yusufeli'de kaya riskine karşı endüstriyel dağcılar görevde

Yusufeli'de kaya riskine karşı endüstriyel dağcılar görevde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kara yolu kenarındaki sarp yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Bu çalışmalar, ulaşım güvenliğini sağlamak ve muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine ulaşım sağlanan kara yolu kenarındaki sarp yamaçlarda düşme riski olan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Bölgede güvenlik önlemi alarak metrelerce yükseğe tırmanan dağcılar, kaya parçalarını kontrollü olarak düşürüyor.

Yusufeli ilçesi Livane Mahallesinde ulaşım sağlanan kara yolu kenarındaki sarp yamaçlarda kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Özel ekipmanlı endüstriyel dağcılar tarafından tırmanılan yamaçlardaki kayalar temizlenerek ulaşım güvenliği sağlanıyor. Endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda, riskli ve askıda kalan kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Dağcıların çalışmaları dron kamerasına yansırken, Yusufeli Belediye tarafından başlatılan çalışmaların 1 hafta süreceği belirtildi. Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, "İlçemizin tüm mahallelerinde ulaşım güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Serindere Yerleşkesi'nde başlattığımız bu çalışma, muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde

Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde! Paraya para demeyecekler
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama

Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? Sürpriz açıklama
title