Yusuf Yadoğlu'nun Yavru Ceylanı Kaçtı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun bahçesindeki yavru ceylan, garaj kapısından kaçtı. İlçede kaybolan ceylanı bulmak için çalışmalar devam ediyor.
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı geçen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun Döşemealtı ilçesinde bulunan villasının bahçesinde bakılan yavru ceylan, dün öğle saatlerinde kaçtı. Yavru ceylan kısa sürede gözden kayboldu. Hayvanın Yadoğlu'nun eşi tarafından açılan garaj kapısından kaçtığı öğrenildi. İlçe merkezinin farklı noktalarda görülen ceylanın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel