Yusuf Yadoğlu'nun Yavru Ceylanı Kaçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun bahçesindeki yavru ceylan, garaj kapısından kaçtı. İlçede kaybolan ceylanı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun, villasının bahçesinde beslediği yavru ceylan kaçtı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı geçen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun Döşemealtı ilçesinde bulunan villasının bahçesinde bakılan yavru ceylan, dün öğle saatlerinde kaçtı. Yavru ceylan kısa sürede gözden kayboldu. Hayvanın Yadoğlu'nun eşi tarafından açılan garaj kapısından kaçtığı öğrenildi. İlçe merkezinin farklı noktalarda görülen ceylanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.