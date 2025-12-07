TUA Başkanı Kıraç, APSCO Konsey Başkanı seçildi

TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı seçildi.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TUA Başkanımız Yusuf Kıraç, APSCO 19'uncu Konsey Toplantısı'nda oy birliğiyle 2026-2027 dönemi Konsey Başkanlığına seçildi. 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Bangkok'ta gerçekleştirilen toplantıda alınan bu karar, APSCO tarihinde bir Türk temsilcinin bu göreve ilk kez seçilmesi açısından büyük önem taşıyor" denildi.

'TÜRKİYE, ÖNE ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİ'

Ayrıca TUA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Türkiye'nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olduğu belirtilerek, "APSCO; üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Yusuf Kıraç'ın Konsey Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor. Yusuf Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye'nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü haline geldiğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.