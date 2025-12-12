Haberler

"Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi 15 Aralık'ta Londra'da açılacak

Güncelleme:
Yusuf Aygeç'in eserlerinin sergilendiği 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler' sergisi, 15-30 Ocak 2026 tarihlerinde Londra'daki P21 Gallery'de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Gazze'deki insani felaketin sanatla hafızada tutulmasını amaçlıyor.

P21 Gallery ve Saka Sanat tarafından, sanatçı Yusuf Aygeç'in hazırladığı "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi, Londra'da sanatseverlerle buluşacak.

Samed Karagöz'ün küratörlüğünü üstlendiği sergi, Londra merkezli P21 Gallery'de 15-30 Ocak 2026 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

Sergi, 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırıları sonucu ortaya çıkan yıkıma odaklanarak, uluslararası insan hakları örgütlerinin "soykırım niteliğinde" değerlendirmeleri bağlamında hafızayı koruma ve tanıklık etme temasını merkeze alıyor.

Aygeç'in sergideki birçok eseri, Filistin'in ulusal şairi olarak anılan Mahmud Derviş'in dizelerinden izler taşıyor. Sergi ayrıca İsrail'in 2023 sonrasında Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaket karşısında sanatın etik bir tanıklık alanı olarak üstlendiği rolü vurguluyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
