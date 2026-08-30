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Seydişehir'de Dağda Yaralanan Kadın Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Seydişehir'de Dağda Yaralanan Kadın Askeri Helikopterle Kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yürüyüş sırasında kayalıktan düşerek yaralanan Melek Güngör, arazi şartları nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgeden askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yürüyüş için çıktığı dağda kayalıktan düşerek yaralanan Melek Güngör, askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuğulu Tabiat Parkı Ferzene Mağarasında meydana geldi. Melek Güngör, yürütüş için Ferzene Mağarasına çıktı. Dengesini kaybeden Güngör, kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ulaştı. Ambulans arazi şartları nedeniyle Güngör'e ulaşamadığı için askeri helikopter çağrıldı. Askeri helikopter destekli müdahale ile bulunduğu yerden kurtarılan Güngör, Konya'daki hastaneye kaldırıldı. Güngör'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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