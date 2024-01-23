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Yürüme engellinin akülü sandalyesi çalındı, şüpheli yakalandı

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Hatay'da yürüme engelli bir kişinin akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. Şüpheli polis tarafından yakalandı ve sandalye sahibine teslim edildi. Engelli kişi sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) akülü tekerlekli sandalyesnii evinin önünden çalan şüpheli, yakalandı. Şüpheli M.K.'yı gözaltına alan polis, akülü tekerlekli sandalyeyi de sahibi Onat'a teslim etti. Akülü sandalyesine kavuşan Onat, çok mutlu olduğunu söyledi. Engelli olduğu için dışarıya çıkamadığını kaydeden Onat, "Eve mahkum kalmıştım. Elim, ayağım bu. Maddi durumum da iyi deği, kiracıyım. Motosikletim de bozuk yaptıramıyorum" dedi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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