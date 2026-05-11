Yurt Genelindeki Dolandırıcılık Operasyonunda Gözaltına Alınan 224 Şüpheliden 133'ü Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yurttaşları 36 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 224 şüphelinin yakalandığını, bunların 133'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'te gerçekleştirilen operasyonlarda umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalandı."

Şüphelilerden 133'ü tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi."

Kaynak: ANKA
