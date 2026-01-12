Haberler

Kar Yağışı Nedeniyle Çok Sayıda İlde Eğitime Ara Verildi

Güncelleme:
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Valilikler, hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verileceğini açıkladı.

(ANKARA) -Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Valilikler, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle birçok ilde eğitime geçici olarak ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe yapılan açıklamalarda, 13 Ocak Salı günü resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğu, bazı kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı duyuruldu. Eğitime ara verilen iller arasında Adıyaman, Bingöl, Hakkari, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat yer aldı.

