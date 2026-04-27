Yurt dışından getirttiği özel yapraklara sanatını işliyor

KAYSERİ'de 25 yıldır kaligrafiyle uğraşan emekli öğretmen Osman Durmuş (63), yurt dışından getirttiği özel yapraklara sanatını işliyor. Durmuş, "Kaligrafi birçok şeye, materyallere, malzemelere yapılabilir ama ben bunlardan, yapraklara daha çok, daha güzel, daha estetik çıkacağını düşündüğüm için onlarla başladım. Küçük yapraklardan başladım daha sonra büyük yapraklara dönüştü" dedi.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası emekli öğretmen Osman Durmuş, ilkokul yıllarında güzel yazıya olan ilgisiyle, kaligrafi sanatına merak saldı. Üniversite yıllarına gelen Durmuş, kaligrafi sanatını nesnelere işlemeye başladı. Osman Durmuş, bir süre sonra küçük yaprakların üzerinde denediği kaligrafiyi, 25 yıldır yurt dışından getirttiği büyük yaprakların üzerine işlemeye devam ediyor. Durmuş, "Kaligrafi sanatına küçük yaşlardan itibaren güzel yazıya olan ilgiden dolayı, ilgim arttı. Bu tür yazıları görünce oradan deneyerek başladım. Ama bu başlangıç ilkokulda olmadı. Orada sevmekle oldu. Daha sonra bu tür kaligrafik yazıları lise yıllarında hatta üniversite yıllarında biraz daha geliştirdim. Taklit ederek oradan başladık ve buralara kadar geldik. Yaklaşık 25 yıl, aslında daha fazla da ben mütevazi konuşuyorum. 25 yılı aştı diyebilirim" diye konuştu.

'KÜÇÜK YAPRAKLARDAN BAŞLADIM DAHA SONRA BÜYÜK YAPRAKLARA DÖNÜŞTÜ'

Kaligrafi sanatına ve zorluklarına değinen Osman Durmuş, "Kaligrafi sanatı, Yunanca 'grafik' ve 'kallos' kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Grafik zaten çizgi, şekil anlamında kullanılır. Kallos da güzel çizgi, güzel yazı demek. Grafik ve kallos kelimelerinin birleşmesi ile 'Kaligrafi' adını almış. Kaligrafi birçok şeye, materyallere, malzemelere yapılabilir ama ben bunlardan, yapraklara daha çok, daha güzel, daha estetik çıkacağını düşündüğüm için onlarla başladım. Küçük yapraklardan başladım daha sonra büyük yapraklara dönüştü. Bu büyük yapraklar tabi her yerde bulunmuyor. Genelde bu büyük yapraklar Amerikan kökenli, Güney Amerika kökenli yapraklar. Katalpa ağaçlarının büyük yaprakları. Bunlar daha elverişli, daha büyük ve etli, yani kalın kırılmayacak şekilde. Biz bazen bunları yumuşak olarak alıyoruz. Yaşken alıyoruz, daha sonra özel aşamalarla kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra üzerine yazı yazıyoruz. Bu yazılar mesela fırçayla olabiliyor, kalemle olabiliyor. Bu tür yazılara böyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERİMİZİN BU SANATLA İLGİLENMESİNİ İSTİYORUM'

Yaprakları yurt dışından getirdiğini söyleyen Durmuş, şöyle konuştu:

"Büyük olmasından dolayı kırılma riski çok. Bundan dolayı da kırılmayacak şekilde, önce bu yapraklar yumuşak halde geliyor. Yumuşak hale geldikten sonra belli bir mukavva ve sert cisimlerin arasında baskı yaparak onu sertleştiriyoruz. Sertleştirdikten sonra da istediğimiz ürünü yapmaya çalışıyoruz. Ben büyük yapraklara daha çok önem veriyorum ve bulunması biraz zor. Yurt dışında bu tür kişilerle irtibatlaşıyoruz ve yurt dışından getirtiyoruz. Yurt dışına çıktığım zamanlar özel olarak getirdiğim yapraklar da oluyor. Onlara bu şekilde yazıyoruz. Gelecek nesillerimizin bu sanatla ilgilenmesi için hatta herhangi bir sanatla, ne olursa olsun ilgilenmesini istiyorum. İnsan için bir terapi oluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı