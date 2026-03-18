Yurt dışından gelen öğrenciler, Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından organize edilen gezi programı kapsamında, üniversite bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Bitlis çarşı merkezindeki tarihi mekanları ziyaret etti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Gazi Bey Camisi'nden başlayan rota doğrultusunda Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi gibi önemli tarihi yapıları gezdi. Öğrenciler ziyaretleri sırasında kentin tarihi ve kültürel geçmişi hakkında detaylı bilgi alıp, Bitlis'in zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi Metin Akşit, programın öğrenciler üzerinde olumlu izlenim bıraktığını belirterek, "Bugün Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Bitlis'in kültür varlıklarını tanıttık. Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni kapsayan bir rota ile öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu aktardık. Ardından şu an bulunduğumuz Hazo Han'da öğrencilerimizi ağırladık" dedi.

Program sonunda öğrenciler, Bitlis'in tarihi atmosferinden ve kentte yaşayanların misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı