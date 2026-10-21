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Yurt dışındaki Türk çocukları için 7 seviyelik Türkçe ders kitapları yayımlandı

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MEB, yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan güncel Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarını 'Ülkem Yanımda' platformunda erişime açtı. 7 seviyelik set, öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmelerine ve kültürel birikimlerini tanımalarına imkan sunuyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dilleriyle bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan güncel Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2026 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı doğrultusunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 7 seviyelik kapsamlı ders kitabı seti, 'Ülkem Yanımda' platformunda yayımlandı. Ders kitapları, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine ve kültürel birikimlerini yakından tanımalarına imkan sunuyor.

50 BİN ÖĞRENCİYE ANA DİL EĞİTİMİ

Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Birleşik Krallık'a, İsviçre'den İtalya'ya ve Karadağ'a uzanan geniş coğrafyada yürütülen çalışmalar, bu yıl atılan adımla daha da genişledi. Japonya'da da başlatılan yüz yüze Türkçe dersleriyle birlikte bugün toplam 8 ülkede, 800'e yakın öğretmenle 50 bine yakın öğrenciye ana dil eğitimi veriliyor. Bu kapsamda hazırlanan ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak güncellendi.

Öğrencilerin yaş ve seviyeleri gözetilerek oluşturulan seviye temelli içerikler; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini çok yönlü olarak destekliyor. Kitaplarda milli ve dini bayramlardan gelenek ve göreneklere, tarihi şahsiyetlerden spor ve sanat dünyasına, geleneksel oyunlardan bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir konu yelpazesine yer veriliyor. Öğrencilerin hem Türkiye'nin kültürel birikimini tanımaları hem de kendi yaşantılarıyla öğrendikleri arasında güçlü bir bağ kurmaları hedefleniyor. Metinler, görseller ve etkinliklerle desteklenen öğrenme süreci, öğrencilerin merak etmelerini, araştırmalarını, kendilerini ifade ederek düşüncelerini paylaşmalarını ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında aktif olarak kullanmalarını teşvik ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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