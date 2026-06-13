Haberler

42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlunun iadesi sağlandı

42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlunun iadesi sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlunun çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 42 suçlu ile ulusal seviyede aranan 48 suçlunun Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, KKTC, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da saklanan 42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlu, yakalanarak yurda getirildi.

Açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Görüntüler Amazon'dan değil Türkiye'den
Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor
LGS'de zamanla yarış: Polis olmasaydı sınava giremeyeceklerdi!

Öğrencilerin yardımına polis koştu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü