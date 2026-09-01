Haberler

YouTuber Arif Kocabıyık yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklandı

YouTuber Arif Kocabıyık yurt dışına kaçmaya çalışırken tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkındaki adli kontrol tedbirini ihlal ederek bir tırın dorsesine gizlenip Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalandı. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi; şüpheli Edirne L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

(ANKARA) - Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini ihlal ederek yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Kocabıyık, bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında yakalanmıştı. Kocabıyık ile tır şoförü M. A. gözaltına alınmıştı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı