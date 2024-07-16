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Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

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Kamuoyunda tartışmalara neden olan yurt dışı çıkış harcı ücreti belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Güler 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Yurt dışı çıkış harcının yeni miktarı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olduğunu açıkladı.

BİN 500 TL OLACAĞI KONUŞULUYORDU

Yurt dışı çıkış harcının bin 500 TL ile 3 bin TL arasında olacağı iddia ediliyordu. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden olmuş ve yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

YILLARA GÖRE ZAM TUTARLARI

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılı itibarıyla da 150 TL olarak uygulanan harç bedeli için güncel tutar artık 500 TL olarak belirlendi.

"HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA ARTIRILACAK"

Zam kararını duyuran Güler, yurt dışı çıkış harcının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını da ifade etti.

2023 YILINDA 1 MİLYAR 311 LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ'ye aktarılıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Fırat Çiçek:

çok iyi oldu bu zam. emekli zammı nasıl karşılanır diye kara kara düşünüyorduk vatandaş olarak .

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2
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VOLKAN POLAT null:

Her bayram ülkesini ziyarete giden suriyelilerden de alınacak mı bu vergi???

16
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oguz:

ya hu bu zamların sonu yok mu devlet te esnafta zamlarda yarışıyor artık

15
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miorre Kaya:

çok fazla oldu bırazını gerı alsınlat

9
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Mehmet Acıoğlu:

1500 de olsa yurtdışına gidin fırsatçı esnafa kazandırmayın

0
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Abdullah Atik:

VEREN EL ,ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR ..Boşuna dememiş atalarımız ..

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