Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kardeşi ise, cesedin başından bir an olsun ayrılmadı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Yürek yakan görüntü...Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin başından ayrılamadı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan şahıs, hayatını kaybetti. Ölen şahsın kardeşiyse, cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.

Olay, saat 10.00 sırlarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınlarıysa zor anlar yaşadı. Şahsın kardeşiyse, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.