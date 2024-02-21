Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ile iş yerlerini gezdi.

Esnafla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Aksu, bir araya geldiği vatandaşlara da çorba ikram etti.