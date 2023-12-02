Yüreğir Belediyesi Engelliler Günü Etkinliği

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikte zeka oyunları, sportif aktiviteler ve yarışmalar düzenlendi.

Yüreğir Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, merkezde eğitim alan engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, zeka oyunları, sportif aktiviteler ve yarışmalar yapıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, burada yaptığı konuşmada, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezini ilçeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Engelsiz bir şehir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kocaispir, sevginin karşısında hiçbir engelin olmadığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda Kocaispir, engelli bireyler ve aileleri renkli balonları gökyüzüne bıraktı.