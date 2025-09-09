Yüreğir Belediye Başkanı'na Tabancalı Saldırı

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın inşaat firmasının ofisindeki odasına girerek tabancayla rastgele ateş edip kaçtı. Şüpheliler aranırken, Demirçalı, "Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır" açıklaması yaptı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri binada Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın inşaat firmasının ofisine girip buradaki odasına rastgele ateş açtı. Paniğe kapılan çalışanlardan yaralanan olmazken, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Demirçalı'nın ofisinde delil çalışması yaptı.

'HİÇBİR ZORBALIK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ'

Demirçalı yaptığı yazılı açıklamada, "Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Anıl ATAR/ADANA,