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Fırtına ve sağanak uyarısı: 7 il için tedbir çağrısı

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Meteoroloji; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına, Samsun, Ordu ve Sinop'ta ise kuvvetli sağanak beklediğini açıkladı. Olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ayrıca, yarın Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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