Yunusemre'de üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirilen B.S.C. adlı zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede yürüttükleri çalışma sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Yapılan üst aramasında 3 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S.C. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
