Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne ceza

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde üst geçitte ters yöne giren otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille karşı karşıya geldiği anlar araç kamerasına yansıdı. Sürücüye para cezası uygulanırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 17 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Muradiye istikametindeki üst geçitte meydana geldi. 45 SA 8527 plakalı otomobil, üst geçide çıkışta ters yöne girerek Menemen'den üniversite yönüne giden başka bir otomobille karşı karşıya geldi. Sürücülerin manevra yapmasıyla olası bir kaza önlendi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sanal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, ters yönden geçide giren 45 SA 8527 plakalı aracın sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesi kapsamında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı