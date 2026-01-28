Haberler

Manisa'da eşini silahla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'da eşini silahla öldüren kişi tutuklandı
Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Pınar K'yi tabancayla öldüren H.K. tutuklandı. Olaya dair detaylar, ayrılan çift arasında çıkan tartışma sonucunda gelişti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün eşi Pınar K'yi (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Pınar K. dün, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi H.K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada H.K. tabancayla Pınar K'yi öldürmüştü.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan H.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
