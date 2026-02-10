Haberler

Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Eray Dönmez evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hafsasultan Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Eray Dönmez'den (39) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yardımıyla balkondan eve giren ekipler, Dönmez'i odada yerde hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Eray Dönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
