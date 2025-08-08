Yunusemre Belediyesi'nde Memurlar 2 Gün İş Bıraktı

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nde çalışan memurlar, 2 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi memurlar, sosyal denge tazminatının ödenmemesi, farklı birimlerde görevlendirme yapılması ve performans denetimlerinin yabancı şirketlere yaptırılması gibi uygulamalar nedeniyle mağdur edildiklerini öne sürerek 7-8 Ağustos'ta 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen memurlar, pankart ve dövizlerle protesto düzenledi.

Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş, burada yaptığı açıklamada, kamu emekçilerinin haklarını çiğnetmemekte kararlı olduklarını belirterek, "Her türlü hukuki, demokratik ve meşru mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Belediyelerin kişisel tercih ve keyfiyetle değil, hukuk ve liyakat ilkeleriyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Toptaş, "Bir belediye başkan yardımcısının kişisel tavırları yüzünden yüzlerce kamu görevlisinin aylardır mağdur edilmesi, idarenin görevini kötüye kullanmasıdır. Belediyede tarafsızlık ilkesi ayaklar altında." diye konuştu.

Toptaş, belediyedeki memurların işçi statüsünde görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devlet memurları işçi statüsünde görülmekten vazgeçilmeli, anayasal ve yasal hak ve statüleri korunmalıdır. Sözleşme metinlerine hukuka aykırı maddeler eklemekten vazgeçilmelidir. Sayın belediye başkanı ve yardımcısını, bu ayrımcı, dışlayıcı ve sendika düşmanı tutumdan derhal vazgeçmeye ve hukuka dönmeye, kazanılmış haklara saygılı davranmaya çağırıyoruz. Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde, sendikal tercih farkı gözetmeksizin sosyal denge sözleşmesi derhal imzalanmalıdır."